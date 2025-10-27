إعلان

شعبة الذهب: لم نوصي المستهلكين بأسماء شركات بعينها للشراء منها

كتب : دينا خالد

04:19 م 27/10/2025

الشعبة العامة للذهب والمجوهرات

قالت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إنها لم تصدر ـ لا الآن ولا سابقا ـ أو أحد من أعضائها أي بيان أو تصريح يتضمن توصية للمستهلكين بأسماء شركات بعينها للشراء منها سواء مشغولات أو سبائك وعملات.وأضافت الشعبة، في بيان لها اليوم، أن تصريحات الشعبة دائما كانت على التوصية بالشراء من الشركات المضمونة ذات السمعة الطيبة والمنتج الجيد حرصا على مصلحة المستهلك، وذلك دون تسمية اي شركة، لما في ذلك من ضبط للسوق وضمان استقراره.


وتابع البيان، "الشعبة بجميع أعضائها يدركون مسئوليتهم في هذا الموقع كممثلين لعموم التجار بدون أي خلط بين المصلحة العامة والعمل الخاص بأي من الأعضاء".

