إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع اللحوم والذهب وتراجع الحديد

كتب : أحمد والي

02:37 م 25/10/2025

خريطة الأسعار اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار السكر، واللحوم، والبيض، والبلطي، خلال تعاملات اليوم السبت 25-10-2025، بينما تراجع سعر الحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، الذهب يقفز بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بمنتصف تعاملات السبت

ارتفاع أسعار السكر واللحوم بالأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)


أسعار مواد الحديد والأسمنت اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

السكر البيض اللحوم الذهب الحديد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. السبت الأول من نوفمبر إجازة رسمية تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير
فيديو- أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس
أول رد من منة شلبي على زواجها من المنتج أحمد الجنايني- اضغط للتفاصيل
بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟