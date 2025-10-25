تراجع سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات السبت

كتب- أحمد والي:

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر ، بنحو 45 جنيهًا، مع بداية تعاملات السبت 25-10-2025، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات مساء أمس الجمعة.

سعر الذهب اللحظي

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 3685 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار نحو 4740 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 5530 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6320 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 44240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 63200 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 196552 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 316000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم وغدًا عطلة رسمية ببوصات المعادن العالمية

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.32% إلى نحو 4113 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.