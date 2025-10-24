بين صعود وهبوط.. أسعار الذهب تخسر نحو 220 جنيها خلال أسبوع

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعًا ملحوظًا بنهاية تعاملات الأسبوع المنقضي، بعد سلسلة من الارتفاعات في بدايته، وسط حالة من التذبذب في حركة الأسعار.

وخسر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 220 جنيهًا للجرام خلال الأسبوع، حيث تراجع سعره من 5730 جنيهًا في نهاية تعاملات يوم السبت الماضي إلى 5510 جنيهات بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة.

وخلال الأيام الماضية سجلت الأسعار تحركات متباينة، حيث وصل سعر الذهب إلى 5730 جنيهًا للجرام يوم السبت، وارتفع إلى 5750 جنيهًا يوم الأحد، ثم واصل الصعود إلى 5780 جنيهًا يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى له خلال الأسبوع.

لكن الأسعار تراجعت بعدها بشكل تدريجي، لتسجل 5675 جنيهًا يوم الثلاثاء، ثم 5510 جنيهات يوم الأربعاء، وارتفعت يوم الخميس إلى 5600 جنيه، قبل أن تعود للانخفاض اليوم إلى 5510 جنيهات للجرام في منتصف التعاملات.

