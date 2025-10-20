هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ الشعبة تجيب

كتبت- آية محمد:

قال عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، إنه من وجهة نظره طالما يوجد فائض من المال فمن الأفضل استثماره في الذهب، ولكن مع الاحتفاظ به كاستثمار طويل الأجل، موضحًا أنه لا يفضل شراء الذهب الآن بهدف بيعه بعد شهر أو شهرين بل على الأقل بعد عام أو عام ونصف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، أنه في ظل الأحداث الحالية فمن الممكن أن يحقق الذهب خلال 3 شهور ارتفاعات قياسية، مشيرًا إلى أن الذهب لم يسبب خسارة لأحد فحتى في حال حدوث تصحيح للأسعار وانخفاض مؤقت في سعر الأوقية فإنه دائمًا ما يعود للارتفاع لاعلى نقطة وصل لها ويتجاوزها، فالذهب يشهد زيادات مستمرة.

وأشار مغربي، إلى أنه عندما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 20 ألف جنيه كان البعض مترددًا في الشراء ولكن القرار الصحيح هو الشراء والاحتفاظ به لأنه من الطبيعي أن يرتفع سعره مع الوقت.

وأوضح أن تكلفة استخراج الذهب من المناجم مرتفعة جدًا، بالإضافة إلى أن إنتاج المناجم محدود وعددها في تناقص مما يجعل الأسعار دائمًا مرشحة للارتفاع.

اقرأ ايضًا:

هدوء مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزات قياسية.. فما الأسباب؟

بعد زيادة الوقود.. هل ترتفع أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات؟

شعبة الأسماك: زيادة متوقعة بين 10 و15% بسبب ارتفاع السولار والبنزين