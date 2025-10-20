إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 21 أكتوبر 2025

كتب : أمنية عاصم

03:15 م 20/10/2025

سعر الجنيه الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 6546 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6572 جنيهًا.


وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5750 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4929 جنيهًا.


وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 46004 جنيهات، بناءً على المستويات المذكورة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

هدوء مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزات قياسية.. فما الأسباب؟
نقابة القطاع الخاص تطالب بمراجعة الحد الأدنى للأجور كل 6 أشهر
قرار رسمي من الحكومة بشأن مهلة التصالح على مخالفات البناء
زخم الأموال الساخنة.. مصر تجمع 91% من مستهدف الدين المحلي السنوي في 3 أشهر فقط