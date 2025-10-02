بدر الدين للبترول تنجح في تصنيع وإعادة تأهيل رؤوس الحفر محليًا

كتب- أحمد والي:

أعلنت شركة بدر الدين للبترول نجاحها في خطوات توطين صناعة وإعادة تأهيل رؤوس الحفر في مصر، تنفيذًا لأهداف المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، التي تدعم تبني الحلول المبتكرة في مجالي الحفر والإنتاج.

ووفق بيان من وزارة البترول، اليوم الخميس، كشفت الشركة أنه يجري حاليًا تصنيع أول رأس حفر مصري بقطر 17.5 بوصة، تم تصميمه خصيصًا لصالح الشركة، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تدعم جهود الدولة لتوطين صناعة هذا النوع من المعدات الحيوية، كما نجحت الشركة، بالتعاون مع شركة تنمية للبترول، في تجارب استخدام رؤوس الحفر المعاد تأهيلها محليًا.

ونظمت بدرالدين للبترول لقاءً استعرضت خلاله الفوائد الاقتصادية والاستراتيجية لتصنيع وإعادة تأهيل رؤوس الحفر، من بينها توفير فرص عمل جديدة، وترشيد استخدام العملة الأجنبية وخفض النفقات، إلى جانب تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوطين التكنولوجيا، كما يسهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية والمخلفات الصناعية، بما يعزز الأثر البيئي الإيجابي.

وأكدت الشركة أن هذا النجاح جاء ثمرة الدعم المقدم من وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول، إلى جانب التعاون مع شركة المسلة -المصنعة لرؤوس الحفر ومقدمة خدمات إعادة التأهيل- وبالاشتراك مع شركة تنمية.

وخلال اللقاء، عُرض نموذج محاكي ثلاثي الأبعاد لأول رأس حفر مصرية بالحجم الطبيعي، والذي تزين بألوان العلم المصري.