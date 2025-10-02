المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يصعد 11.6% خلال الربع الثالث من 2025

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 11.6% أى ما يعادل 3813 نقطة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2025؛ وفق تقرير الصادر عن البورصة المصرية.

وسجل المؤشر الرئيسي EGX 30 مستوى 36670 نقطة عند الإغلاق بنهاية جلسة 30 سبتمبر 2025 مقارنة بـمستوى 32857 نقطة عند الفتح ببداية جلسة 1 يوليو 2025.

وأوضح التقرير، أن المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 خلال الربع الثالث من العام الجاري، حقق أعلى قيمة عند مستوى 36699 نقطة، بينما أقل قيمة عند مستوى 32594 نقطة.

وشهد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودًا بنسبة 3.5%، فيما حقق مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا ارتفاعًا بنسبة 8.40% خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وعن الفترة ذاتها، سجلت تعاملات المصريين نسبة 90.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة %5.1% و العرب على 4.4% وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 3,949.6 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 2,073.4 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 5.5% وسجل العرب 5.4% .

