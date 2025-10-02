شراكة استراتيجية بين غرفة التجارة الأمريكية في مصر وجوائز رواد الأعمال

كتبت- منال المصري:

أعلنت منصة جوائزEAA وغرفة التجارة الأمريكية فى مصر (AmCham) عن شراكة استراتيجية جديدة تهدف الى تسليط الضوء على المبتكرين و المتميزين فى مجالات ريادة الأعمال، وتوفير بيئة حاضنة تسهم في نمو مشروعاتهم وازدهارها.

تُعد منصة EAA من المبادرات الرائدة التي تحتفي برواد الأعمال الأكثر تأثيرا وابتكارا فى مصر وتسعى لخلق مجتمع يضم أفضل النماذج الملهمة فى ريادة الأعمال. وتأتي هذه الشراكة في وقت تشهد فيه مصر نمواً متزايداً في قطاعات ريادة الأعمال وظهور شركات ناشئة مبتكرة في السوق المحلي.

ووَقعت مذكرة تفاهم بين سيلفيا ميناسّا، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية فى مصر، وعمرو منسى المؤسس والرئيس التنفيذي لجوائز رواد الأعمال في مصر.

وشهد مراسم التوقيع حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكريم ياسين عضو مجلس إدارة الغرفة، ونائب الرئيس والمدير العام لشركة بروكتر اند جامبل ، وداليا وهبى نائب رئيس الغرفة لشئون العضوية والشريك المؤسس للاستشارات CID ، ومعتز قطب، نائب رئيس لجنة ريادة الأعمال بالغرفة، ورئيس شركة CultArk.

ومن خلال هذه الشراكة، ستقوم لجان غرفة التجارة الأمريكية بالتفاعل مع الشركات الناشئة الفائزة بجوائز EAA ، بهدف تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال وشركات ريادة الأعمال الواعدة، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي .