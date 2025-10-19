إعلان

لأول مرة منذ 3 سنوات.. ارتفاع إنتاج الغاز في مصر خلال الربع الثالث

كتب : مصراوي

03:06 م 19/10/2025

الغاز الطبيعي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد والي:

سجلت مصر أول زيادة فصلية في إنتاج الغاز الطبيعي منذ 3 سنوات حيث ارتفع الإنتاج خلال الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 1% ليصل إلى 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وفقًا لتقرير صادر عن منصة MEES المتخصصة في شؤون الطاقة.

وأوضحت المنصةأن إنتاج الغاز في شهر سبتمبر بلغ 4.24 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو أعلى مستوى في ستة أشهر، بعد أن ظل قريبًا من 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا خلال شهري يوليو وأغسطس.

وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة تُعد تطورًا إيجابيًا لمصر بعد فترة من التراجع، لكنها قد تكون مؤقتة في ظل محدودية مشروعات التطوير الجديدة في قطاع الغاز.

ورغم التحسن الطفيف في الإنتاج، فإن بيانات رسمية وتقارير تشير إلى أن مصر ما زالت تواجه فجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي؛ فقد قفزت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 82.8% في يوليو الماضي لتسجل نحو 1.98 مليار متر مكعب مقابل 1.08 مليار متر مكعب في يونيو، بحسب بيانات وزارة البترول.

كما صرح مصدر في القطاع لمصراوي أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي قد ترتفع إلى نحو 20 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 12.5 مليار دولار في العام السابق، وسط توسع في استيراد الغاز الطبيعي المسال لتعويض تراجع الإنتاج المحلي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر في الارتفاع بنسبة 12% مع بداية أكتوبر الجاري، ما يعكس اعتمادًا متزايدًا على الواردات لتلبية احتياجات السوق المحلية وتغطية الطلب على الكهرباء والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وفقا للعربية بيزنيس.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الغاز الطبيعي إنتاج الغاز الغاز الإسرائيلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل.. استقالة في الجهاز الفني بالزمالك
نجوم الزمن الجميل يتألقون على سجادة الجونة الحمراء بتقنية الذكاء الاصطناعي
"أنا مش لوحدي".. المتهم بـ "جريمة المنشار" في الإسماعيلية يغير أقواله
"منقدرش ننافس السعودية".. حقيقة تصريح كامل الوزير عن صناعة الحديد
هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ ياسين منصور يحسم الجدل
تحذير رسمي من حقن "مجهولة المصدر" لعلاج نقص فيتامين د
سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار
كيت بلانشيت في "الجونة السينمائي": مصر تلعب دورا رائعا في قضية اللاجئين