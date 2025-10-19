لأول مرة منذ 3 سنوات.. ارتفاع إنتاج الغاز في مصر خلال الربع الثالث

كتب- أحمد والي:

سجلت مصر أول زيادة فصلية في إنتاج الغاز الطبيعي منذ 3 سنوات حيث ارتفع الإنتاج خلال الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 1% ليصل إلى 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وفقًا لتقرير صادر عن منصة MEES المتخصصة في شؤون الطاقة.

وأوضحت المنصةأن إنتاج الغاز في شهر سبتمبر بلغ 4.24 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو أعلى مستوى في ستة أشهر، بعد أن ظل قريبًا من 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا خلال شهري يوليو وأغسطس.

وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة تُعد تطورًا إيجابيًا لمصر بعد فترة من التراجع، لكنها قد تكون مؤقتة في ظل محدودية مشروعات التطوير الجديدة في قطاع الغاز.

ورغم التحسن الطفيف في الإنتاج، فإن بيانات رسمية وتقارير تشير إلى أن مصر ما زالت تواجه فجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي؛ فقد قفزت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 82.8% في يوليو الماضي لتسجل نحو 1.98 مليار متر مكعب مقابل 1.08 مليار متر مكعب في يونيو، بحسب بيانات وزارة البترول.

كما صرح مصدر في القطاع لمصراوي أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي قد ترتفع إلى نحو 20 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 12.5 مليار دولار في العام السابق، وسط توسع في استيراد الغاز الطبيعي المسال لتعويض تراجع الإنتاج المحلي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر في الارتفاع بنسبة 12% مع بداية أكتوبر الجاري، ما يعكس اعتمادًا متزايدًا على الواردات لتلبية احتياجات السوق المحلية وتغطية الطلب على الكهرباء والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وفقا للعربية بيزنيس.