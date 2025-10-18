إعلان

وزير المالية: سنعمل على زيادة تواجد الاستثمارات الخاصة المصرية بالسوق اليونانية

كتب : منال المصري

01:05 م 18/10/2025

أحمد كجوك ووزير المالية اليوناني

كتبت- منال المصري:

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والرؤى فى السياسات المالية وتطوير النظم الضريبية والجمركية، وتحفيز الاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان.

وقال الوزير، خلال لقائه مع نظيره اليوناني كيرياكوس بيراكاكيس، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا نتطلع إلى تعزيز حجم التبادل الاقتصادى والتجارى والاستثماري مع اليونان على نحو يعكس الروابط التاريخية والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف ، أننا نتطلع إلى مساهمات أكبر للشركات اليونانية فى القطاعات الاستراتيجية بالاقتصاد المصرى والاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة.

أوضح الوزير، أننا سنعمل على زيادة تواجد الاستثمارات الخاصة المصرية بالسوق اليونانية بما يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يستطيع أن يلعب دورًا مؤثرًا في تعميق الشراكة الاقتصادية المصرية اليونانية.

أحمد كجوك وزير المالية اليونان وزير المالية اليوناني كيرياكوس بيراكاكيس الاستثمارات الخاصة المصرية باليونان

