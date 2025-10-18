سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض في بداية تعاملات السبت

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر ، بنحو 25 جنيهًا، مع بداية تعاملات السبت 18-10-2025، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس الجمعة.

وكان سعر الذهب انخفض بنحو 110 جنيهات بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

سعر الذهب اللحظي

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 3810 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4899 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 5715 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6532 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 45720 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 65320 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 203145 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 326600 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم وغدًا عطلة رسمية ببوصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.73% إلى نحو 4252 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.