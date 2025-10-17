حتى 8 قروش.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك خلال أسبوع

كتب- أحمد الخطيب:

ارتفع سعر الدولار خلال أسبوع في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و8 قروش، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، بينما انخفض في بنك التعمير والإسكان، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.55 جنيهًا للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.63 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و47.72 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.