الذهب العالمي يحقق رقما قياسيا جديدا ويتخطى 4300 دولارا للأوقية

كتب- أحمد الخطيب:

سجل سعر الذهب عالميا رقما قياسيا جديدا خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث تخطى مستوى 4341 دولارا للأوقية وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، ليسجل بذلك مستوى تاريخيا غير مسبوق.

وبدأت تعاملات المعدن النفيس اليوم عند مستوى 4379 دولارا للأوقية قبل أن يتراجع إلى مستوياته الحالية، فيما كانت عقود الذهب الآجلة قد أغلقت في ختام تعاملات الأمس عند 4316 دولارا للأوقية مرتفعة بنسبة 3.09%، كما صعدت العقود الفورية للذهب إلى 4316.42 دولارا بنسبة 2.57%.

ويعزز هذا الصعود توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع العملة الأمريكية إلى قرب أدنى مستوياتها في أسبوع.

ويأتي الأداء القوي للمعدن الأصفر مدعوما بتوقعات الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في نهاية أكتوبر الجاري، وذلك بعد أن سجل الذهب ذروته السابقة أمس الأربعاء عند 4316 دولارا للأوقية.