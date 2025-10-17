رسميًا.. البترول تعلن ارتفاع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار

كتب - أحمد والي:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان لها، أنه تم تحريك أسعار الوقود في السوق المحلي اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة، الموافق 17 أكتوبر 2025، وذلك على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا.

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا.

السولار: 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا.

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.

وأضاف البيان أن القرار جاء في ضوء التطورات المحلية والإقليمية والعالمية وتأثيرها على أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أنه سيتم تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي لمدة عام كامل كحد أدنى، دون أي زيادات جديدة خلال تلك الفترة.

وأكدت الوزارة استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، إلى جانب إقرار حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد وتحقيق قدر من الاستقرار في الأسعار والتكلفة.