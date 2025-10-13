"سوديك" توقع شراكة مع "ميدار" لإقامة مشروع باستثمارات 110 مليارات جنيه

وقعت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، عقد مشاركة في الإيرادات مع شركة شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية- المطور العام لمدن مستقبل سيتي" و"مدى" في القاهرة الجديدة- ؛ وذلك لتطوير مشروع عمراني متكامل داخل مدينة "مدى".

وبحسب إفصاح الشركة للبورصة، فإن قيمة الاستثمارات للمشروع المزمع إقامته على قطعة الأرض المشار إليها 110 مليار جنيه، فيما أنه من المتوقع أن تحقق مبيعات المشروع ما يزيد عن 200 مليار جنيه.

وأضافت الشركة، أنه بموجب هذه الاتفاقية تقوم شركة "سوديك" بتنمية وتطوير قطعة أرض بمساحة 500 فدان بمدينة "مدى".

واستكملت الشركة، أنه بموجب الاتفاقية الموقعة تتم المشاركة في إجمالي الإيرادات للمشروع بنسبة 30% لشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية بينما تمثل الحصة المتبقية والبالغة 70% لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك".

وتأسست شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) عام 1996. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1998. ومتخصصة في العمل بمجال التطوير العقاري حيث تعد الشركة إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في السوق المصري وتتميز الشركة بمحفظة أراضي متنوعة من حيث توزيعها الجغرافي وتقدر محفظتها العقارية بـ 16 مليون متر مربع.