ارتفع في 8 بنوك.. سعر الدولار اليوم بنهاية تعاملات الأحد
كتب- أحمد الخطيب:
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين 31 و35 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 12-10-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.94 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.8 جنيه للشراء، و47.9 جنيه للبيع، بزيادة 32 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.82 جنيهًا للشراء، و47.92 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.83 جنيه للشراء، و47.93 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.54 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.