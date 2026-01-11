إعلان

سعر اليورو ينخفض مقابل الجنيه في بنكين خلال تعاملات اليوم

كتبت- ميريت نادي:

12:18 م 11/01/2026

سعر اليورو

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في بنكين، خلال تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026، مقارنة بتعاملات يوم الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.87 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و55.19 جنيه للبيع.

بنك مصر: 54.87 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و55.19 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك القاهرة: 54.87 جنيه للشراء، بتراجع 20 قرشًا، و55.19 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

بنك الإسكندرية: 54.87 جنيه للشراء، بتراجع 10 قرشًا، و55.19 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

البنك التجاري الدولي: 54.86 جنيه للشراء، بتراجع 16 قرشًا، و55.20 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

