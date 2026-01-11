إعلان

انخفاض جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

12:32 م 11/01/2026

سعر الدولار

سجل سعر الدولار تراجعا جديدا مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 9 و10 قروش، بمنتصف تعاملات الأحد 11-1-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.14 جنيه للشراء، و47.24 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.14 جنيه للشراء، و47.24 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

