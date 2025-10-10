كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الجمعة 10-10-2025، مقارنةً بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3563 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4581 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5345 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6108 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 42760 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 61080 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 189958 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 305400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.70% إلى نحو 4004 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.