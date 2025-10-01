أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن رصيد الاستثمارات الأجنبية الكورية المباشرة بمصر تخطت 6 مليارات دولار حتى نهاية سبتمبر 2025، موضحا أن المستثمرين الكوريين قدموا تجربة متميزة في توطين الصناعات في عدد كبير من الأنشطة واستخدام الاقتصاد المصرى كمركز إقليمي للتصنيع من أجل التصدير.

وأشار في مؤتمر «الشراكة الاقتصادية» بين مصر وكوريا الجنوبية، إلى أن حجم التبادل التجاري في تزايد، وقد بلغ 1.6 مليار دولار في عام 2024، موضحًا أن التعاون المصري الكوري يعد نموذجًا للشراكة الاقتصادية والتنموية الواعدة ونعمل على توسيع نطاق هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف كجوك أننا نعمل معًا على استكشاف المزيد من الفرص الجديدة للاستثمار فى القطاعات الصناعية والتكنولوجية، مع الاستفادة من الخبرات الكورية لتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى شتى الأنشطة الاقتصادية، خاصة أننا نمتلك رؤية مشتركة لتحقيق المستهدفات التنموية فى شراكات اقتصادية وتجارية ناجحة.