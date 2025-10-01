إعلان

وزير المالية: الاستثمارات الأجنبية الكورية المباشرة بمصر تخطت 6 مليارات دولار حتى سبتمبر 2025

كتبت- منال المصري:

10:45 ص 01/10/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن رصيد الاستثمارات الأجنبية الكورية المباشرة بمصر تخطت 6 مليارات دولار حتى نهاية سبتمبر 2025، موضحا أن المستثمرين الكوريين قدموا تجربة متميزة في توطين الصناعات في عدد كبير من الأنشطة واستخدام الاقتصاد المصرى كمركز إقليمي للتصنيع من أجل التصدير.

وأشار في مؤتمر «الشراكة الاقتصادية» بين مصر وكوريا الجنوبية، إلى أن حجم التبادل التجاري في تزايد، وقد بلغ 1.6 مليار دولار في عام 2024، موضحًا أن التعاون المصري الكوري يعد نموذجًا للشراكة الاقتصادية والتنموية الواعدة ونعمل على توسيع نطاق هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف كجوك أننا نعمل معًا على استكشاف المزيد من الفرص الجديدة للاستثمار فى القطاعات الصناعية والتكنولوجية، مع الاستفادة من الخبرات الكورية لتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى شتى الأنشطة الاقتصادية، خاصة أننا نمتلك رؤية مشتركة لتحقيق المستهدفات التنموية فى شراكات اقتصادية وتجارية ناجحة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد كجوك وزير المالية الاستثمارات الأجنبية الكورية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
بث مباشر.. جلسة النواب لمناقشة اعتراض الرئيس على مواد بقانون الإجراءات الجنائية
مدبولي في البرلمان لإلقاء بيان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة