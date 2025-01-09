ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الخميس في مصر، مقارنة بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2516 جنيها للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3235 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3775 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4314 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30200 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.47% إلى نحو 2674 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا