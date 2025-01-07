وزير الاستثمار يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي التعاون التجاري بين الجانبين

كتبت- دينا خالد:

عقد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع السيدة أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما تركزت المباحثات على سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وخلق بيئة تجارية أكثر تنافسية تسهم في تحقيق المصالح المشتركة، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الثلاثاء.

وقال الوزير، إن اللقاء ناقش عدة ملفات رئيسية، أبرزها تحسين التنافسية التجارية من خلال مواءمة السياسات وتشجيع الابتكار وتعزيز بناء القدرات، كما تم استعراض الخطوات اللازمة لتقليل الحواجز التجارية ورفع جودة المنتجات المتبادلة، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق في كلا الجانبين.

وأضاف الوزير، أن اللقاء أكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية للسوق المصري، والعمل على خلق بيئة تجارية شفافة ومستقرة، إلى جانب تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجستية لتسهيل حركة التجارة البينية.

وأكد الوزير حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى أهمية العمل خلال المرحلة الحالية على استكشاف فرص جديدة لبناء شراكات اقتصادية مستدامة مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار الخطيب، إلى أنه تم التوافق خلال الاجتماع على أهمية تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المبادرات والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة.

وأكدت أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، على سعي الاتحاد لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع القاهرة، من خلال بناء بيئة تجارية أكثر تنافسية وشمولًا تخدم مصالح الشركات ومجتمعات الأعمال في كلا الجانبين.