ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي والحامي، والخيار، واليوسفي، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما انخفضت أسعار البصل الأبيض، والبطاطس، والليمون البلدي، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و5 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 5.5 و9.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 6 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الكوسة تتراوح بين 7 و10 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 14 و18 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 16 و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الملوخية تتراوح بين 15 و18 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 15 و25 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 7 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 33 و40 جنيهًا، بتراجع جنيهين.