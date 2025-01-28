بعد اجتماعها اليوم.. عمومية حديد عز تقرر بالإجماع الشطب من البورصة المصرية

وكالات

قررت عمومية "حديد عز" بالإجماع الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية وشراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب بالقيمة العادلة البالغة 138.5 جنيه للسهم الواحد، بحسب مصادر في سوق المال لـ"الشرق".

وشهد سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية سعي شركة حديد عز نحو التخارج من البورصة - من خلال الشطب الاختياري.

وبررت شركة حديد عز، أسبابها متمثلة في ارتفاع المخاطر في ضوء ما تشهده الصناعة من تقلبات ناتجة عن انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا وباقي دول العالم التي يتم التصدير إليها بجانب تجنب التقلبات السعرية على سعر السهم بما قد يؤثر بالسلب على الشركة والمساهمين.