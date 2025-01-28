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الإحصاء: ارتفاع حوادث الحريق في مصر بنسبة 3.2% خلال 2024

01:02 م الثلاثاء 28 يناير 2025

حوادث الحريق ارشيفية

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كتبت- دينا خالد:

ارتفع عـدد حوادث الحريق عـلى مستـوى الجمهورية إلى 46925 حادثة خلال عام 2024، مقابل45435 حادثة عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 3.2%، بحسب المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقاً للحالة الجنائية يأتي الحريق العارض في المرتبة الأولـــى لحوادث الحريــق بعـدد 9814حـــادثة بنسة 20.9%، يليــه الحريق بسبب الإهمال بعــدد 4886 حــادثة بنسبــة 10.4% خلال عام 2024، بحسب الإحصاء.

وبلـغ عــدد المتوفين مـن ضحايـا حوادث الحريـق 232 متوفى عام 2024 مقابل 239 متوفى عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 2.9%.

وارتفع عدد المصابين إلى831 مصاب عام 2024 مقابل 812 مصاب عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 2.4%.

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حوادث الحريق في مصر المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الإهمال
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