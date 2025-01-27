سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع بحلول تعاملات المساء

كتب- أحمد والي:

انخفض سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، بحلول تعاملات مساء اليوم الاثنين في مصر، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب قول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2563 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3296 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3845 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 24 نحو 4394 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 30760 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.64 % إلى نحو 2752 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بحلول التعاملات المسائية، اليوم الاثنين، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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