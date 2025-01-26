زيادة في سعر الذهب اليوم ببداية تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 3 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

زاد سعر الذهب عيار 14 إلى 2562 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3294 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3843 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 نحو 4392 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30740 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.57 % إلى نحو 2770 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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