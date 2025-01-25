سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات السبت

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، خلال منتصف تعاملات اليوم السبت في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا.

أسعار الذهب اليوم

زاد سعر الذهب عيار 14 إلى 2560 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3291 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3840 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 نحو 4388 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30720 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.57 % إلى نحو 2770 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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