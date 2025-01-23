سعر الذهب اليوم ببداية التعاملات الصباحية الخميس

كتبت- آية محمد:

استقر سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2527 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3249 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3790 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4332 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 30320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.13% إلى نحو 2753 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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