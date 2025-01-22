سعر الذهب يعود للانخفاض بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب بنحو 10 جنيهات بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء في مصر، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2527 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3248 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3790 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4331 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب نحو 30320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.35 % إلى نحو 2754 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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