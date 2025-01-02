رئيس تنظيم الاتصالات: حركنا 13 قضية تهرب ضريبي بشأن أجهزة محمول من الخارج

كتبت- آية محمد:

أعلن محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحريك أكثر من 13 قضية أمام النيابة العامة في موضوعات تهرب ودخول أجهزة داخل البلاد من غير القنوات الشرعية.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن تحريك هذه الدعاوي جاءت قبل بداية إطلاق منظومة تحصيل الرسوم على الهواتف المحمول المستوردة عبر "تليفوني" بالتعاون مع مصلحة الجمارك الأسبوع الماضي.

وأضاف شمروخ أنه "كان لابد من إيجاد حلول فنية وإيجاد آلية تكنولوجية تسمح للدولة بمنع هذا النوع من التهريب لهذه النوعية من الأجهزة".