لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رئيس تنظيم الاتصالات: حركنا 13 قضية تهرب ضريبي بشأن أجهزة محمول من الخارج

05:55 م الخميس 02 يناير 2025

محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم ال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

أعلن محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحريك أكثر من 13 قضية أمام النيابة العامة في موضوعات تهرب ودخول أجهزة داخل البلاد من غير القنوات الشرعية.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن تحريك هذه الدعاوي جاءت قبل بداية إطلاق منظومة تحصيل الرسوم على الهواتف المحمول المستوردة عبر "تليفوني" بالتعاون مع مصلحة الجمارك الأسبوع الماضي.

وأضاف شمروخ أنه "كان لابد من إيجاد حلول فنية وإيجاد آلية تكنولوجية تسمح للدولة بمنع هذا النوع من التهريب لهذه النوعية من الأجهزة".

محمد شمروخ رئيس تنظيم الاتصالات تهرب ضريبي بشأن أجهزة محمول الهواتف المحمول المستوردة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تنظيم الاتصالات: لا نهدف لحرمان المواطن من شراء تليفون من الخارج للاستخدام الشخصي

إعلان

إعلان

الثانية خلال ساعات.. الاستقالات تضرب نقابة الأطباء بعد تأجيل "العمومية الطارئة"
أبرز تصريحات رئيس تنظيم الاتصالات حول الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة