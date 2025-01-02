خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الحديد والدواجن والذهب

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الدواجن والحديد خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يصعد خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس في سوق العبور

انخفاض العدس والفول.. أسعار السلع الأساسية خلال تعاملات الخميس

قفزة في سعر الذهب اليوم فى مصر بمنتصف تعاملات الخميس