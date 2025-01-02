أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الكوسة، والبصل الأحمر، والملوخية، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما ارتفعت أسعار الفلفل الرومي، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تراوحت بين 3.5 و5.5 جنيه.

البطاطس تراوحت بين 4.5 و 11.5 جنيه.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و11.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض تراوح بين 8 جنيهات و15 جنيهًا.

الكوسة تراوحت بين 9 جنيهات و17 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي تراوح بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلد تراوح بين 16 و21 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي تراوح بين 16 و20 جنيهًا.

الملوخية تراوحت بين 6 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب تراوح بين 14 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي تراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

جوافة تراوحت بين 15 و25 جنيهًا.

بلح سيوي تراوح بين 35 و75 جنيهًا.

برتقال بلدي تراوح بين 6 و11 جنيهًا.

يوسفي تراوح بين 6 و16 جنيهًا.

الليمون البلدي تراوح بين 30 و45 جنيهًا.







