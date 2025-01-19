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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الدواجن والحديد والذهب

01:53 م الأحد 19 يناير 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن، والحديد، والذهب، والبيض البلدي، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما انخفضت أسعار اللبن والجبن، والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تواصل الصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

15 جنيها لكيلو الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأحد

تراجع اللبن والجبن.. أسعار السلع الأساسية الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الصعود بمنتصف التعاملات

خريطة الأسعار اليوم أسعار الدواجن الحديد الذهب
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