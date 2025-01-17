أيمن العشري: أسواق اليوم الواحد لها مردود إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي

كتبت- دينا خالد:

قال أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الدولة تبدل جهدا في ضبط السوق والتوسع في أسواق اليوم الواحد لما لها من مردود ايجابي على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.

جاء ذلك، خلال اجتماع الغرفة، لبحث سبل تطوير الخدمات التجارية والمجتمعية بما يتماشي مع توجهات الدولة ورؤيتها التنموية 2030.

وأشار العشري، إلى أن هذا التوسع يؤكد على مرحلة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تستهدفها الدولة من خلال زيادة التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لتقديم خدمات إقتصادية ومجتمعية متطورة.

وأكد مجلس إدارة الغرفة على، أهمية تطوير الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها بما يتناسب مع المستجدات العصرية الحديثة وينمي الانشطة المختلفة بالغرفة.

وأشار مجلس إدارة الغرفة، إلى أهمية المساهمة في ضبط السوق والسعي لتوفير كافة السلع خاصة الاساسية لمساندة جهود الدولة في دعم المواطنين وتخفيف العبء عنهم بزيادة معروض السلع خاصة الاساسية وهو ما يحافظ علي إستقرار السوق.