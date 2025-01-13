ارتفاع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي، واليوسفي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما انخفضت أسعار البطاطس، والفلفل الحامي، والخيار البلدي، والليمون البلدي، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و9.5 جنيه، بتراجع 3 جنيهات.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيهين.

البصل الأبيض يتراوح بين 7 جنيهات و17 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 6 جنيهات و16 جنيهًا، بتراجع 8 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 11 و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 15 و18 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 13 و21 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 7 و10 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 14 و17 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 و10 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 14 و24 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 35 و75 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 6 و17 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 25 و40 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.