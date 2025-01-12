بلتون مستشارًا ماليًا لصفقة تمويل كبرى بقيمة 180 ملايين دولار لشركة MAFI

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب عن نجاحها في إتمام دورها كمستشار مالي حصري لتغطية تمويل بقيمة 180 ملايين دولار لشركةMAFI ، بهدف إنشاء أكبر مجمع صناعي للمنتجات الزراعية في الشرق الأوسط بمدينة السادات.

ووفق البيان المرسل من الشركة اليوم، يمتد المجمع على مساحة 156,000 متر مربع ويشمل خمس مصانع متكاملة لإنتاج مركزات الحمضيات، مركزات الطماطم، بيوريه الفواكه، الفواكه والخضروات المجففة بالتجميد والمجمدة بتقنية IQF، مع استهداف تصدير الإنتاج بالكامل إلى أسواق أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الخليج.

وأضاف البيان، أنه من المتوقع أن يحقق المشروع إيرادات سنوية تزيد عن 200 مليون دولار خلال مرحلته الأولى، مما يعزز بشكل كبير القدرة الصناعية لمصر وإمكاناتها التصديرية، ويضع البلاد في مكانة بارزة على خريطة الصناعات الزراعية والغذائية العالمية

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وأوضخ أنه يتضمن هيكل تمويل المشروع لاستثمارات رؤوس أموال من مستثمرين إقليميين إلى قرض مشترك بقيمة 108 مليون دولار، الذي حظي بعروض تمويل تتجاوز ثلاثة أضعاف القيمة المطلوبة. وقام كل من بنك مصر، بنك البركة، وبنك قناة السويس بدور المقرضين الرئيسيين.

وقال محمد أبو الفضل، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بلتون القابضة ورئيس قطاع بنك الاستثمار: "نفخر بتعزيز شراكتنا مع شركة "MAFI" من خلال هذا النجاح. ويعكس هذا التعاون التزامنا بتقديم حلول مالية مبتكرة ودعم نمو شركائنا. إن تمويل هذا المشروع يعزز من مكانة مصر في سوق الصناعات الزراعية والغذائية العالمي."