بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب في مصر بحلول التعاملات المسائية اليوم؟

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر، بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2523 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3244 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3785 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4326 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 30280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.84 % إلى نحو 2690 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

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