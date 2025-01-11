سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات السبت

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، بمنتصف تعاملات اليوم السبت في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2523 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3244 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3785 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4326 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.84 % إلى نحو 2690 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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