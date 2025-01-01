سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-1-2025 مع بداية أول أيام العام الجديد

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-1-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن هبط سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب هبط بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء في مصر، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-1-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4263 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3730 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3198 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2487 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1776 جنيه.

- سعر وقية الذهب13 بلغ 2590 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 29840 جنيه.

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.39% إلى نحو 2617 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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