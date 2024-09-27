الشعبة: ضخ كميات من الخضروات بسعر التكلفة بمنافذ التموين الاثنين المقبل

كتبت- دينا خالد:

أعلنت شعبة الخضروات والفاكهة، بالاتحاد العام للغرف التجارية، بدء تسلم 20 منفذ تابعين ‏للشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء عرض ‏الخضروات والفاكهة في إطارة مبادرة الشعبة "من البيت للغيط"، بسعر التكلفة.‏

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس الشعبة، في بيان، إنه سيتم الإنتهاء من تسلم 20 منفذاً ‏تابعين للشركة القابضة في إطار "مبادرة من الغيط للبيت "، والتي تأتي بالتعاون مع وزارة ‏التموين والتجارة الداخلية، حيث ستقوم الشعبة بضخ الخضروات والفاكهة خلال ساعات، ‏علي أن يتم الإفتتاح الرسمي الإثنين المقبل.‏

وأشار النجيب، إلى أن الشعبة تسلمت الـ 20 منفذاً التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية في ‏محافظتي القاهرة والجيزة، علي أن يتم الإعلان عن حجم الإطنان التي سيتم ضخها من ‏الخضار والفاكهة خلال الساعات القليلة المقبلة، لأنها ستختلف من منفذ للأخر ومن منطقة ‏لأخري.‏

وأضاف النجيب، أن القائمة الرئيسية من الخضروات والتي يأتي على رأسها ‏البطاطس والبصل وغيرها سيتم ضخها بالمنافذ التابعة للتموين بسعر التكلفة، إيماناً من الشعبة ‏بضرورة المشاركة المجتمعية في المبادرات التي تستهدف توفير أفضل سعر للمستهلك في ‏ظل تضارب الأسعار وتباينها في الفترة الأخيرة.‏