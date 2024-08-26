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أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

10:53 ص الإثنين 26 أغسطس 2024

أسعار البيض

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كتبت- دينا خالد:

تباينت أسعار كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 164.93 جنيه، بارتفاع 3.06 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 168.86 جنيه، بانخفاض 2.12 جنيه.

أسعار البيض كرتونة البيض مركز معلومات مجلس الوزراء
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