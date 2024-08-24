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أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور

11:27 ص السبت 24 أغسطس 2024

أسعار السمك اليوم

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كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار السمك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت، عند مستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 75و 79 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و 155 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و420 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و175 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 150 و 370 جنيه.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.

أسعار السمك اليوم سعر كيلو السمك البلطي سوق العبور
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