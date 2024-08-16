سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بقيمة تتراوح بين 39 و18 قرشا مع نهاية تعاملات أمس الخميس مقابل الأسبوع الماضي.

سعر الدولار في 10 بنوك

البنك الأهلي المصري: 48.85 جنيه للشراء ، و 48.95 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع. بتراجع 38 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول:48.85 جنيه للشراء بتراجع 38 قرشًا.، و 48.95 جنيه للبيع، بتراجع 39 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 49.05 جنيه للشراء و 49.15 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.85 جنيه للشراء و 48.95 جنيه للبيع، بتراجع 33 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.07 جنيه للشراء بتراجع 20 قرشًا و 49.17 جنيه للبيع بتراجع 18 قرشًا