إعلان

تقارير: الجيش السوري والعشائر يبدآن عملية عسكرية ضد "قسد" في دير الزور

كتب : محمود الطوخي

11:03 م 17/01/2026

الجيش السوري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مصدر عسكري سوري، السبت، إن الجيش السوري يبدأ مع مجموعات من العشائر عملية ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شرق الفرات بدير الزور.

وأوضح المصدر في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن الجيش يستقدم تعزيزات عسكرية إلى محافظة دير الزور شرقي البلاد، مشيرا إلى أن الجيش وأبناء العشائر يسيطرون على عدد من القرى والبلدات بريف دير الزور الشرقي.

وأفادت هيئة عمليات الجيش السوري، بأن قواتها تبعد عن المدخل الغربي لمدينة الرقة أقل من 5 كيلومترات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة عمليات الجيش السوري بدء دخول مدينة قواتها إلى "الطبقة" بريف الرقة من عدة محاور، وتطويق "مليشيات حزب العمال الكردستاني" داخل مطار الطبقة العسكري.

وأفاد مصدر عسكري سوري بأن قوات "قسد" فرت من أطراف المدينة وتتحصن داخل "مستشفى الطبقة".

في المقابل، نفت "قسد" رسميا دخول الجيش السوري إلى المدينة.

وعلى وقع الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل 4 جنود سوريين وسقوط قتلى من "قسد"، طالب قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، القوات السورية بـ "وقف أي أعمال هجومية" بين حلب والطبقة.

وفي غضون ذلك، وصل المبعوث الأمريكي توم باراك إلى أربيل للقاء مسعود بارزاني وقيادات كردية لاحتواء الموقف، وفقا لما نقلته "رويترز" عن مصادر.

وتصاعد التوتر عقب فشل محادثات دمج "قسد" في مؤسسات الدولة نهاية 2025، وتلويح زعماء القبائل العربية بحمل السلاح ضد القوات الكردية إذا أمر الجيش بذلك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش السوري قوات سوريا الديمقراطية قسد هيئة عمليات الجيش السوري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هاني أبوريدة يكشف الموقف النهائي لحسام حسن مع منتخب مصر
رياضة عربية وعالمية

هاني أبوريدة يكشف الموقف النهائي لحسام حسن مع منتخب مصر
مصدر بـ"التنظيم والإدارة" ينفي فتح الاستعلام عن نتيجة مسابقة 2000 معلم
أخبار مصر

مصدر بـ"التنظيم والإدارة" ينفي فتح الاستعلام عن نتيجة مسابقة 2000 معلم
تركي آل الشيخ يقبل رأس فاروق حسني في حفل "Joy Awards" 2026
زووم

تركي آل الشيخ يقبل رأس فاروق حسني في حفل "Joy Awards" 2026
سوريا.. الجيش يعلن السيطرة على مطار الطبقة والوصول إلى مشارف الرقة
شئون عربية و دولية

سوريا.. الجيش يعلن السيطرة على مطار الطبقة والوصول إلى مشارف الرقة
وفاة رجل الأعمال طاهر القويري.. موعد الجنازة والعزاء -(تفاصيل)
أخبار مصر

وفاة رجل الأعمال طاهر القويري.. موعد الجنازة والعزاء -(تفاصيل)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: استقرار نسبي للطقس وانخفاض حاد في الحرارة ليلاً يصل إلى 7 درجات
بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بغزة؟
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي