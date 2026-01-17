تقارير: الجيش السوري والعشائر يبدآن عملية عسكرية ضد "قسد" في دير الزور

قال مصدر عسكري سوري، السبت، إن الجيش السوري يبدأ مع مجموعات من العشائر عملية ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شرق الفرات بدير الزور.

وأوضح المصدر في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن الجيش يستقدم تعزيزات عسكرية إلى محافظة دير الزور شرقي البلاد، مشيرا إلى أن الجيش وأبناء العشائر يسيطرون على عدد من القرى والبلدات بريف دير الزور الشرقي.

وأفادت هيئة عمليات الجيش السوري، بأن قواتها تبعد عن المدخل الغربي لمدينة الرقة أقل من 5 كيلومترات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة عمليات الجيش السوري بدء دخول مدينة قواتها إلى "الطبقة" بريف الرقة من عدة محاور، وتطويق "مليشيات حزب العمال الكردستاني" داخل مطار الطبقة العسكري.

وأفاد مصدر عسكري سوري بأن قوات "قسد" فرت من أطراف المدينة وتتحصن داخل "مستشفى الطبقة".

في المقابل، نفت "قسد" رسميا دخول الجيش السوري إلى المدينة.

وعلى وقع الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل 4 جنود سوريين وسقوط قتلى من "قسد"، طالب قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، القوات السورية بـ "وقف أي أعمال هجومية" بين حلب والطبقة.

وفي غضون ذلك، وصل المبعوث الأمريكي توم باراك إلى أربيل للقاء مسعود بارزاني وقيادات كردية لاحتواء الموقف، وفقا لما نقلته "رويترز" عن مصادر.

وتصاعد التوتر عقب فشل محادثات دمج "قسد" في مؤسسات الدولة نهاية 2025، وتلويح زعماء القبائل العربية بحمل السلاح ضد القوات الكردية إذا أمر الجيش بذلك.