زيادة 80 جنيها.. قائمة بأسعار بن عبدالمعبود الجديدة

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة اسكندرية التجارية، إن أسعار بن عبد المعبود ارتفعت بنحو 80 جنيها للكيلو بدءا من أمس السبت.

وسجل سعر كيلو البن السادة الفاتح والغامق والوسط زيادة بنحو 80 جنيها ليرتفع إلى 580 جنيها للكيلو مقابل 500 جنيه قبل الزيادة.

ووفقًا لقوائم الأسعار الجديدة المرسلة من الشركات إلى التجار، جاءت الأسعار كالتالي:

سعر كيلو البن سادة فاتح نحو 580 جنيهًا.

سعر كيلو البن محوج فاتح نحو 700 جنيه.

سعر كيلو البن محوج دوبل فاتح نحو 840 جنيهًا.

سعر كيلو البن محوج سوبر نحو 880 جنيهًا.