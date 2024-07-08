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انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين

03:19 م الإثنين 08 يوليه 2024

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.67% عند مستوى 28411 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.09 % وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.14 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 353.59 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 8.87 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 344.71 مليون جنيه.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.84% عند 28602 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70
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