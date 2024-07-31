خريطة الأسعار اليوم: تراجع الدواجن واللحوم وقفزة الذهب

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الدواجن، واللحوم، والحديد، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب ارتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

تراجع كرتونة البيض البلدي اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع طفيف لأسعار الحديد اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن تتراجع اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

90 جنيها لكيلو البلطي في سوق العبور اليوم الأربعاء

تراجع سعر البصل والفاصوليا في سوق العبور اليوم الأربعاء

تراجع اللحوم والدواجن والعدس في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

قفزة كبيرة لسعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع منتصف التعاملات