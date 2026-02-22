أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات الفحص الطبي المتكامل والمجاني ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ«العناية بصحة الأم والجنين» لأكثر من 3 ملايين و732 ألف سيدة على مستوى الجمهورية، ضمن حزمة المبادرات الرئاسية تحت شعار "100 مليون صحة".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان اليوم، أن المبادرة تركز على الكشف المبكر عن الأمراض المنقولة من الأم إلى الجنين، وتوفير العلاج الفوري والرعاية الكاملة مجانًا، مع التركيز الرئيسي على الكشف عن فيروس الكبد الوبائي «ب»، وفيروس نقص المناعة البشرية، ومرض الزهري لدى السيدات الحوامل، لضمان ولادة آمنة وطفل سليم.

من جانبه، أكد الدكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي للمبادرة أن الفرق الطبية تتابع كل سيدة والمولود لمدة 42 يومًا بعد الولادة، لرصد أي عوامل خطورة مبكرة واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا، مع صرف جميع المكملات الغذائية والمغذيات الدقيقة خلال فترة النفاس، مشيرًا إلى إجراء كل التحاليل بسرية تامة وبكواشف عالمية المعايير، وبموافقة صريحة وواعية من السيدة قبل أي فحص.

وتشمل الخدمات فحصًا إكلينيكيًا شاملاً لتقييم حالة الأم والجنين، قياس الطول والوزن وضغط الدم، تطعيم التيتانوس، تحاليل الدم والبول للكشف عن الأنيميا والالتهابات والأمراض المنقولة، إلى جانب تحديد احتياج الأم لحقنة Anti-D بعد الولادة، وصرف كل الفيتامينات والمغذيات اللازمة طوال فترة الحمل والنفاس مجانًا.

وأصبحت المبادرة جزءًا مستدامًا من الخدمات اليومية في جميع وحدات الرعاية الصحية الأساسية ومراكز الأمومة والطفولة بكل المحافظات، مما يضمن استمرار تقديم رعاية عالية الجودة لكل أم مصرية وكل مولود جديد.

ودعت الوزارة السيدات الحوامل إلى التواصل للاستفسار عبر الخطوط الساخنة 105 و15335، أو الموقع الرسمي www.100millionseha.eg، وصفحات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن صحة الأم والجنين استثمار حقيقي في مستقبل مصر.